Минпросвещения начнет оказывать помощь школам с низким уровнем достижений учеников

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором в 2020 году запустит проект по методической помощи школам страны, ученики которых показывают на экзаменах самые низкие результаты, сообщил во вторник директор Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко.

Он пояснил, что эксперты проанализировали результаты экзаменов школьников за последние годы и определили "несколько тысяч школ, в которых есть проблемы с подготовкой детей". По словам Семченко, это так называемые школы с низкими образовательными результатами.

"С этого года, с сентября у нас начинается вместе с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки точечная работа по помощи и методическому сопровождению всех школ с низкими образовательными результатами. До нового года будет проведена апробация на нескольких сотнях школ, а с января 2021 года - широкомасштабный охват всех 9 тыс. школ", - сказал Семченко, выступая на областном августовском педсовете Псковской области в режиме видео-конференц-связи. Он не уточнил перечень регионов, в которых работают такие школы.

Семченко отметил, что задача чиновников заключается в оказании помощи педагогам. "Поэтому мы выезжаем в регионы, публично награждаем школы, которые показали на последних результатах ВПР (всероссийских проверочных работ - прим. ТАСС) максимальное количество двоек. Награждаем, но не за двойки, а за объективность проведенной процедуры. Мы должны перестроить систему образования таким образом, чтобы ни школа, ни директор, ни учитель не боялся показать объективные проблемы. Если мы не видим объективную картину подготовки детей в той или иной школе, то невозможно построить работу", - пояснил Семченко.

По его словам, федеральные ведомства будет помогать отстающим школам страны, в том числе через программу повышения квалификации педагогов. "Помощь будет заключаться не только в повышении квалификации. Мы в этом году эту работу начали, более 70 тыс. педагогов на федеральном уровне прошли повышение квалификации в дистанционном режиме. Но помощь [будет] не только в повышении квалификации, а в долговременном методическом сопровождении работы педагогических коллективов", - добавил Семченко.