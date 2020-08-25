Власти Ростовской области отмечают нехватку учителей в четырех районах региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области фиксируют дефицит кадров в четырех районах региона перед новым учебным годом. Об этом сообщил во вторник на онлайн-брифинге первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"К сожалению, дефицит есть, и он характерен для нескольких районов. Это районы, которые располагаются ближе всего к городу Ростову-на-Дону: Аксайский и Азовский районы, есть также проблемы в школах Красносулинского района, Зимовниковский на юго-востоке [области] район также испытывает сложности. Вакансии учителей в основном [открыты] по предметам: иностранный язык, математика, русский язык, физика", - сказал он, отвечая на вопрос о дефиците кадров в связи с новым учебным годом.

При этом Гуськов отметил, что региональные власти принимают меры для привлечения учителей. "Меры, которые мы предпринимаем, это определенные льготы в виде оплаты за жилье в сельской местности и коммунальных платежей. Заработала с января этого года программа "Земский учитель", и любой учитель, пожелающий работать в сельской местности, получит 1 млн рублей для приобретения жилья, чтобы он мог закрепиться и работать в том или ином населенном пункте", - сказал первый замгубернатора.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Ростовской области в школы пойдет порядка 440 тыс. детей, около 50 тыс. из которых - в первый класс. Учебный год планируется начать очно, однако традиционные линейки пройдут только для учащихся первых классов в связи с эпидемиологической ситуацией.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 13,6 тыс. человек.