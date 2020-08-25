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Синод РПЦ отправил в отставку главу Белорусской православной церкви

Вместо митрополита Минского и Заславского Павла пост занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный Cинод Русской православной церкви сменил патриаршего экзарха всея Беларуси - этот пост вместо митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Священный Cинод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", - сообщил он.

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