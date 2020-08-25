{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кравцов: все регионы РФ готовы к учебному году с соблюдением требований Роспотребнадзора

По словам министра, удалось достичь компромисса с надзорным ведомством, в результате чего рекомендации Роспотребнадзора адаптировали для учебных заведений
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Все субъекты РФ отчитались Минпросвещения о готовности начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом во вторник заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора", - цитирует Кравцова пресс-служба Миронова.

По словам министра, удалось достичь компромисса с надзорным ведомством, в результате чего рекомендации Роспотребнадзора были адаптированы для учебных заведений. "Мы их адаптировали для системы образования, сделали более гибкими. Проблем в рамках этих рекомендаций регионы не видят", - отметил он. В качестве примера Кравцов привел исключение требования, согласно которому в одном классе могут находиться не более 25 человек.

Глава справороссов в свою очередь рассказал о жалобах родителей на сбор денег на термометры и санитайзеры в школах. "Мы тоже такие точечные сигналы получали, - отреагировал Кравцов. - Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах".

Министр сообщил, что по этому вопросу в Минпросвещения обращались и учителя. "Мы быстро отреагировали и объяснили, что так нельзя делать", - подчеркнул Кравцов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Более 900 граждан Узбекистана вывезено на поезде из Самарской области
Поезд отправился со станции Кинель
Читать полностью