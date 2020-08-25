Более 900 граждан Узбекистана вывезено на поезде из Самарской области

ТАСС, 25 августа. Специальный международный поезд вывез на родину более 900 граждан Узбекистана из Самарской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул Узбекистана в Казани, в чей консульский округ сходит Самарская область, Фариддин Насриев.

"Состоялся (вывоз) граждан в Узбекистан со станции Кинель", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент в лагере для мигрантов в Самарской области остаются от 200-300 граждан Узбекистана. "Их тоже в ближайшие дни будут вывозить, скорее всего на поезде", - добавил дипломат.

Палаточный лагерь развернули для граждан Узбекистана, которые ранее прибыли в регион, чтобы выехать на родину, однако не могли этого сделать из-за закрытых границ по причине пандемии коронавируса. При лагере работает автолавка с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.

Это не первый случай скопления мигрантов в Самарской области. В мае в регион стали прибывать граждане Узбекистана, чтобы вернуться из РФ на родину. Они обратились с просьбой открыть им транзитный коридор для возвращения домой, но не могли попасть на территорию Первомайского района Оренбургской области, где был введен карантин из-за коронавируса. В итоге в Большечерниговском районе Самарской области скопилось около 800 граждан Узбекистана. Их разместили в лагере-обсерваторе, затем начали отправлять на родину на специальных автобусах через территорию Казахстана.

Аналогичная ситуация сложилась в июне, когда 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Для отъезда на родину все они перешли российско-казахстанскую границу в пропускном пункте Маштаково (Оренбургская область). В августе поездами на родину выехали более 1 тыс. граждан Узбекистана, размещавшихся в палаточном лагере в Самарской области.