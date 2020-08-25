Источник: главы МИД ЕС 27-28 августа обсудят ситуацию с Навальным

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран Евросоюза планируют 27-28 августа провести неформальную встречу в Берлине, на которой наряду с ситуацией в Белоруссии и противоречиями между Грецией и Турцией будет затронута ситуация с Алексеем Навальным. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС.

"Министры будут встречаться совсем рядом с больницей [Charite в Берлине], где он лежит", - сказал он. "Мы будем требовать расследования и наказания всех виновных. Мы будем требовать этого до тех пор, пока расследование не будет проведено", - добавил он. 24 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает то, что "выглядит как покушение на жизнь Навального".

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.