Ростовские власти будут пресекать взимание денег с родителей на средства защиты для школ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области будут оперативно принимать необходимые меры в случае выявления случаев взимания денег с родителей школьников на обеспечение образовательных учреждений защитными и дезинфицирующими средствами для работы в условиях пандемии. Об этом сообщил на онлайн-брифинге первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"Хочу сразу сказать, что это (взимание платы с родителей - прим. ТАСС) незаконно. <…> С учетом потребности всех школ до конца 2020 года, календарного года, все школы в полном объеме обеспечим [средствами защиты]. Поэтому если такие факты вдруг будут иметь место, точно так же я прошу вас обращаться в органы управления образования по месту жительства, либо в министерство общего и профессионального образования. Меры мы будем принимать очень оперативно", - сказал Гуськов, комментируя информацию о том, что в школах области собирают деньги с родителей на покупку средств защиты и дезинфекции.

При этом Гуськов уточнил, что в настоящий момент все школы области готовы к началу нового учебного года с выполнением всех необходимых санитарных требований. "Все школы укомплектованы на сегодняшний день термометрами для дистанционного измерения температуры, дезсредствами, масками для учителей и персонала образовательных организаций", - сказал он.

Ранее губернатор области Василий Голубев сообщал, что на обеспечение всех санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронвируса в школах региона направлено более 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Ростовской области в школы пойдет порядка 440 тыс. детей, около 50 тыс. из которых - в первый класс. Учебный год планируется начать очно, однако традиционные линейки пройдут только для учащихся первых классов в связи с эпидемиологической ситуацией.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 13,6 тыс. человек.