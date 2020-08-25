В Пензе начали выдавать социальную дисконтную карту "Забота"

ПЕНЗА, 25 августа. /ТАСС/. Выдача социальных дисконтных карт "Забота" началась в Пензе во вторник. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии города.

"Готовы шесть тысяч карт, вместе с дополнительной полиграфической продукцией они доставлены в МФЦ и центры социального обслуживания города", - цитирует пресс-служба мэрии директора муниципального казенного учреждения "Рекламная служба Пензы" Вадима Муравлева.

Все офисы МФЦ в Пензе приступили к выдаче социальных карт во вторник, сообщается на сайте государственного автономного учреждения Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". "Все подразделения ГАУ "МФЦ", расположенные на территории города Пензы, с 25 августа выдают социальную карту "Забота" ежедневно с понедельника по пятницу - с 08:00 до 20:00, в субботу - с 08:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

В июле губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился начать в пилотном режиме проект по выпуску социальных карт в Пензе. В случае положительного результата в дальнейшем действие таких карт планируется распространить на весь регион.

"Забота" - универсальная дисконтная карта, которая дает право на дополнительные скидки на продукты и услуги. Получить ее могут пенсионеры - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи. Чтобы получить карту, нужно обратиться в МФЦ и предоставить паспорт, а для многодетных семей - удостоверение "Многодетная семья". Карта выдается бесплатно.

Как отметили в пресс-службе администрации города, участие в проекте согласились принять более 350 магазинов, аптек, медучреждений, парикмахерских. Власти города рассчитывают, что затем к проекту присоединятся социальные учреждения, спортивные и культурные объекты.