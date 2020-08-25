СМИ: раненный полицейскими в Висконсине афроамериканец парализован ниже пояса

ТАСС, 25 августа. Афроамериканец Джейкоб Блейк, раненный полицейскими в городе Кеноша (штат Висконсин), парализован ниже пояса. Об этом газете Chicago Sun-Times сообщил отец 29-летнего Блейка.

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По его информации, Блейк получил восемь огнестрельных ранений, в результате чего нижняя часть его тела оказалась парализованной. Лечащие врачи больницы в Милуоки на данный момент не берутся прогнозировать, обратимы ли последствия ранений.

"Каково оправдание всех этих выстрелов? Что оправдывает совершение этого перед лицом моих внуков?" - прокомментировал случившееся отец Джейкоба Блейка.

Инцидент в Кеноше произошел 23 августа, когда 29-летний Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Причины, по которым правоохранители открыли огонь по нему, пока неизвестны. Газета Kenosha News подчеркнула, что полицейские не имели при себе нательных камер, что усложнит уже начатое расследование.

Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у пострадавшего не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь города Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое. Полицейские, участвовавшие в задержании, отправлены в административный отпуск с сохранением содержания. После того как из-за инцидента с Блейком в Кеноше вспыхнули беспорядки, власти ввели в городе временный комендантский час.