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Кризис в Белоруссии
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РПЦ призвала власти Белоруссии расследовать случаи применения насилия на акциях протеста

Речь идет о расследовании случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный Cинод Русской православной церкви считает важным расследование властями Белоруссии всех случаев применения насилия во время акций протеста в республике, сообщил журналистам во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Из сегодняшних синодальных решений: считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона", - сообщил он.

Он также рассказал, что на заседании было одобрено опубликованное ранее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния. Легойда также отметил постановление "выразить пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей".

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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