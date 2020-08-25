РПЦ призвала власти Белоруссии расследовать случаи применения насилия на акциях протеста

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный Cинод Русской православной церкви считает важным расследование властями Белоруссии всех случаев применения насилия во время акций протеста в республике, сообщил журналистам во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Из сегодняшних синодальных решений: считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона", - сообщил он.

Он также рассказал, что на заседании было одобрено опубликованное ранее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния. Легойда также отметил постановление "выразить пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей".

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.