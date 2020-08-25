Джонсон раскритиковал решение Би-би-си исполнить британские патриотические песни без слов

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон раскритиковал во вторник решение Би-би-си исполнить без слов две патриотические британские песни на ежегодных променадных концертах, заявив, что страна не должна стесняться своего прошлого. Слова главы правительства стали реакцией на сообщения СМИ о том, что причина предстоящего исполнения без вокала песен "Земля надежды и славы" (Land of Hope and Glory), которую называют неофициальным гимном Англии, и "Правь, Британия, морями!" (Rule, Britannia!) кроется в недавних протестах против расового неравенства в мире, не обошедших стороной королевство.

"Если это правда - во что я просто не могу поверить - что Би-би-си говорит о том, что исполнит без слов песни "Земля надежды и славы" и "Правь, Британия, морями!" на последнем вечере своих променадных концертов, то я думаю, что нам пришло время прекратить в смущении умирать со стыда по поводу нашей истории, наших традиций и нашей культуры, прекратить это "мамаево побоище" с самобичеванием и мягкотелостью", - приводит слова Джонсона агентство PA.

Променадные концерты Би-Би-Си, также известные как BBC Proms, - ежегодный фестиваль классической музыки, который проводится в Лондоне с 1895 года. Он начинается летом и длится восемь летних недель, проходя на различных столичных площадках. Завершается фестиваль в концертном зале Альберт-холл концертом с исполнением патриотических песен. По традиции начинают его "Торжественные и церемониальные марши" Эдуарда Элгара, частью которых является "Земля надежды и славы". Затем исполняются другие произведения, в том числе "Правь, Британия, морями!", "Иерусалим" (Jerusalem) на слова Уильяма Блейка, также считающийся неофициальным гимном Англии. Завершает же концерт государственный гимн Великобритании "Боже, храни Королеву!" (God Save the Queen).

В этом году фестиваль, отмечающий 125-летний юбилей, завершится 12 сентября, причем из-за эпидемии коронавируса нового типа пройдет без зрителей. Как стало известно накануне, "Боже, храни Королеву!" исполнит южноафриканская сопрано Голда Шульц, а вот "Земля надежды и славы" и "Правь, Британия, морями!" не будут иметь вокального сопровождения. Этот факт вызвал жаркую дискуссию в стране.

Во вторник в защиту принятого решения выступил генеральный директор Би-би-си Тони Холл. "Я думаю, мы пришли к верному заключению, которое заключается в том, чтобы включить [в программу] лишь инструментальную версию", - сказал глава корпорации, под эгидой которой концерты проводятся с 1927 года. Холл пояснил принятое решение необычными обстоятельствами в виде пустого зала на 5 тыс. зрителей, в другие годы заполненного до отказа.