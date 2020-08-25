Школьникам не будут ставить оценки за всероссийские проверочные работы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ученикам школ не будут ставить оценки за всероссийские проверочные работы, которые пройдут в начале нового учебного года. Об этом во вторник заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"Мы проведем в начале года "диагностику" детей, чтобы выявить пробелы в знаниях. Оценки выставляться не будут, но мы окажем методическую помощь отстающим детям, которые из-за пандемии не смогли освоить ту или иную тему", - сказал Кравцов.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что всероссийские проверочные работы, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на начало нового учебного года, планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.