Володин допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Некоторые европейские государства могли спровоцировать происшествие с Алексеем Навальным, чтобы создать напряжение внутри России и лишить ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хорошо, что [канцлер ФРГ Ангела] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера", - цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Однако дальнейшие заявления Меркель и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, считает спикер, заставляют "посмотреть на эту ситуацию по-другому". "А не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, - задался вопросом Володин. - Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии".

Володин заявил, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проанализирует происшествие с Навальным.

"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - сообщил он.