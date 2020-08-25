В России более 3,2 млн детей в возрасте до семи лет ежемесячно получают выплаты

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 3,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет получают ежемесячные выплаты. На эти цели перечислено 124 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В министерстве напомнили, что с 1 июня 2020 года осуществляется ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению от родителей. При этом все дополнительные сведения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

"В настоящее время пособие назначено на 3,2 млн детей. На эти цели перечислено 124 млрд рублей. В Пермском крае пособия получают свыше 70 тыс. семей на 85,3 тыс. детей", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Пермский край, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минтруде уточнили, что размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей.