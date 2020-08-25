На Кубани с 2021 года заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Единая государственная программа строительства социальных объектов, которая позволит сократить сроки их возведения и упростит процесс получения необходимой документации, заработает в Краснодарском крае с 2021 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации края.

"По поручению губернатора с 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов. Новый алгоритм создания и оснащения объектов образования обсудили на краевом педсовете, который провел Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основная сложность в строительстве социальных объектов в регионе заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Это приводит к тому, что возникают проблемы с получением документации, поставками материалов и затягиванием сроков.

"Теперь такие ситуации будут исключены. Если раньше у нас каждое ведомство строило что-то свое, то теперь школы, детские сады, дома культуры и спортивные объекты будут полностью под контролем департамента строительства края. И программа одна, и все сроки сводятся к одному исполнителю. Мы будем сопровождать возведение соцобъектов на всех этапах - от проектирования до завершения работ", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Кроме того, глава региона отметил, что наличие современного оборудования в образовательных учреждениях края должны стать обычным явлением. "Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы", - сказал губернатор.