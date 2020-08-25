Формат проведения линеек 1 сентября в Пензе определит руководство школ

ПЕНЗА, 25 августа. /ТАСС/. Формат проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний в Пензе, будет определять администрация школ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города со ссылкой на начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева.

"Учебный процесс начнется в обычном режиме с традиционных линеек 1 сентября. Формат их проведения определяют администрации школ самостоятельно в зависимости от количества классов и учащихся", - цитирует пресс-служба Голодяева.

После линеек состоятся классные часы. Все мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. "Родители должны быть в масках, учитель надевает маску только при индивидуальной работе с учеником. Использование средств защиты для детей не обязательно, это вопрос отдали на усмотрение родителей", - отмечается в сообщении.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В регионе разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, возобновлено посещение храмов и мечетей, разрешено открыться детским лагерям.

В регионе по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. В помещениях и общественном транспорте действует масочный режим. В Пензенской области, по данным на 25 августа, подтвержден 7742 случая заражения коронавирусной инфекцией, 7317 пациентов выписаны после выздоровления, 103 человека умерли.