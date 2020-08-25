В Ростовской области сократят уроки для минимизации распространения коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Время уроков в отдельных классах школ в Ростовской области сократят с 45 до 40 минут, чтобы организовать процесс питания детей с минимальным контактом друг с другом. Об этом сообщил во вторник на онлайн-брифинге первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"Да, предполагается сокращение [времени] уроков. Сейчас каждая школа готовит такое [измененное] расписание по питанию, потому что самая такая точка, где может собраться самое большое количество школьников, это столовая, поэтому необходимо расписание установить такое, чтобы [школьники] минимально соприкасались друг с другом во время приема пищи, поэтому графики расписания будут сдвинуты по времени расписания перемен и уроков, и в отдельных классах, особенно это начальной школы касается, будет сокращаться с 45 до 40 минут", - сказал он.

Гуськов также отметил, что для минимизации контактов школьников дети будут в основном заниматься в одном классе. "Основная задача или мера для минимизации распространения коронавируса, самая первая и самая важная - это входной фильтр, и второе - это максимальное разъединение, разделение потоков по классам. И для этого, во-первых, за каждым классом закрепление в школах отдельных помещений для того, чтобы они не перемещались из класса в класс, за исключением специальных кабинетов химии, физики", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Ростовской области в школы пойдет порядка 440 тыс. детей, около 50 тыс. из которых - в первый класс. Учебный год планируется начать очно, однако традиционные линейки пройдут только для учащихся первых классов в связи с эпидемиологической ситуацией. "Каждая школа самостоятельно определит в зависимости от условий школьного двора количества классов первых, либо эти линейки пройдут отдельно для каждого класса в классе, либо на свежем воздухе все классы. Каждая школа примет свое взвешенное решение", - подчеркнул первый замгубернатора.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 13,6 тыс. человек.