Число выпущенных в оборот маркированных лекарств превысило 500 млн упаковок

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число находящихся в обороте лекарств с цифровой маркировкой Data Matrix превысило 500 млн упаковок. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, объем находящихся в обороте маркированных лекарств превысил 500 млн упаковок", - сообщили в министерстве.

В Минздраве отметили, что с 1 июля по 20 августа в оборот введено 272,4 млн упаковок. "Число ввезенных после 1 июля препаратов - 32,2 млн упаковок 288 торговых наименований", - добавили в пресс-службе.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, для остальных лекарств - с 1 июля текущего года.