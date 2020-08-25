Клишас считает, что работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Усиление контроля за коллекторскими организациями, деятельность которых во многом нельзя назвать удовлетворительной, будет способствовать обеспечению законности в этой сфере. Об этом заявил журналистам во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций. Усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в данной сфере", - сказал Клишас, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина с главой ФССП Дмитрием Аристовым, на которой глава государства раскритиковал деятельность коллекторов. Президент заявил, что действия коллекторов иногда переходят всякие границы и ситуацию нужно брать под контроль.