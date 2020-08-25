Синод РПЦ заменил председателя Синодального отдела религиозного образования

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заменил председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Московского патриархата, сообщил журналистам во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, выразив ему благодарность за труды, понесенные на этой должности. Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси", - процитировал он постановления Синода.

Митрополит Меркурий (Иванов), как сообщил Легойда, был также назначен на должность генерального директора художественно-производственного предприятия "Софрино". Ранее он был исполняющим обязанности обязанности директора предприятия.

Московская духовная академия

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) также заменил ректора Московской духовной академии (МДА).

"Имели суждение о положении дел в Московской духовной академии. Постановили: преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии. Назначить ректором Московской духовной академии преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды", - процитировал Легойда постановления Синода.

Епископ Феодорит (Тихонов) возглавлял Скопинскую епархию с момента избрания его на эту должность Синодом 29 июля 2017 года. Епископ Питирим (Творогов) 30 августа 2019 года был назначен Синодом ректором МДА с освобождением от управления Душанбинской епархией.

Положение дел в Троице-Сергиевой лавре

Владимир Легойда также сообщил, что епископ Бронницкий Фома станет наместником Троице-Сергиевой лавры вместо епископа Парамона.

"Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Наро-Фоминский". Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом "Сергиево-Посадский" назначить преосвященного епископа Бронницкого Фому", - привел он постановление Синода.

Епископ Парамон был назначен наместником Троице-Сергиевой лавры решением Синода от 26 февраля 2019 года.

Епископ Бронницкий Фома (в миру Вадим Демчук) родился в 1983 году в Молдавии. В 2010 году окончил Московскую духовную академию, в 2017 году наречен в епископа. В июле 2019 года назначен председателем комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь и куратором программы строительства православных храмов в Москве. Решением Синода от 30 августа 2019 года назначен на должность первого заместителя председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.