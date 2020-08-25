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Крым предложил включить в туристический нацпроект модернизацию парков, санаториев и пляжей

Работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" ведет Ростуризм

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Крыма направили в Ростуризм предложения по включению в создающийся национальный проект в области туризма создание на полуострове рекреационных кластеров, модернизацию санаторно-курортного фонда и реконструкцию пляжей, сообщается на сайте правительства республики.

"Правительством Республики Крым разработан перечень предложений для включения в состав мероприятий национального проекта по туризму и направлен в Федеральное агентство по туризму. В частности, на территории Крыма предусмотрено создание туристических парков, туристическо-рекреационных кластеров, модернизация санаторно-курортного фонда, реконструкция прибрежных линий", - говорится в сообщении.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила ТАСС, что ведомство ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года.

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