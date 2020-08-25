Роскомнадзор заблокировал более 100 тыс. материалов о суициде

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор удалил или заблокировал в интернете более 100 тыс. материалов, касающихся способов совершения самоубийств, более 135 тыс. материалов о способах изготовления и использования наркотиков. Об этом во вторник на круглом столе "Криминальные субкультуры как база экстремизма. Меры противодействия пропаганде и распространению в сети Интернет" в Общественной палате РФ рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с обращениями граждан и государственных органов Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев.

"Роскомнадзором ведется также работа по противодействию распространению информации о способах совершения самоубийств и призывов к совершению самоубийства, а также материалов о способах изготовления и использования наркотических средств и местах их приобретения. <…> По линии суицида заблокировано более 100 тыс. материалов в сети Интернет, по линии наркотиков заблокировано или удалено более 135 тыс. материалов и интернет-ресурсов", - сказал он. В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС уточнили, что противоправная информация удалялась с конца 2012 года.

По словам Киселева, на сайте ведомства создана специальная электронная форма подачи жалоб на распространение противоправного контента. "В настоящее время удалено или заблокирован доступ к более 2,3 тыс. сайтов и указателей интернет-страниц, посвященных такой тематике [пропаганды антиобщественного криминального поведения среди несовершеннолетних]. Кроме того, во внесудебном порядке осуществляется блокировка информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью или жизни и здоровью других лиц. <…> К настоящему времени в Единый реестр уже внесено около 2 тыс. сайтов и указателей страниц. В подавляющем большинстве случаев запрещенный материал был удален, 18 сайтов блокируется. В первую очередь речь идет о пропаганде таких опасных явлений как руфинг, зацепинг и так далее", - отметил Киселев.

Решение об отнесении подобного контента к запрещенному уполномочена принимать Росмолодежь, а удаление и блокировка проводятся Роскомнадзором на основании таких решений.