В Ростовской области для ликвидации второй смены в школах создадут около 7 тыс. мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Около 7 тыс. новых мест в школах будет организовано в Ростовской области до 2022 года для ликвидации второй смены. Как сообщил на онлайн-брифинге первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов, сейчас в регионе строятся 17 учебных заведений общего образования.

"Задачу (ликвидации второй смены - прим. ТАСС) никто не отменял. Бум рождаемости 6-7 лет назад привел к тому, что у нас несколько лет количество учащихся в школах увеличивается, оно достигло рекордного 440 тыс. [в этом году], и эта цифра больше предыдущего учебного года на 11 тыс., поэтому мы должны строить более быстрыми темпами. <…> В целом мы сейчас строим 17 школ почти на 7 тыс. мест. Они будут завершены строительством в 2021 и 2022 годах. И эта программа будет продолжена в последующие годы, пока мы полностью не ликвидируем вторую смену", - сказал он.

Первый замглавы области также отметил, что уже в этом году будет сдана школа после реконструкции в Октябрьском районе, а в ближайшие месяцы откроется школа в Таганроге на 1340 мест.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Ростовской области в школы пойдет порядка 440 тыс. детей, около 50 тыс. из которых - в первый класс. Учебный год планируется начать очно, однако традиционные линейки пройдут только для учащихся первых классов в связи с эпидемиологической ситуацией.