В Саратовской области предприятия общепита возобновят работу с 27 августа

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Работа кафе и ресторанов возобновляется в Саратовской области с 27 августа, сообщил во вторник губернатор региона Валерий Радаев в ходе заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в области.

"С 27 августа <…> разрешается работа кафе и ресторанов при условии строгого соблюдения санитарных норм", - сказал Радаев.

Он уточнил, что также с 27 августа возобновляется работа подведомственных организаций министерства образования, но вводится запрет на проведение массовых мероприятий в этих заведениях.

По данным на 25 августа, в регионе зафиксировано 11 782 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 7 583 человека.