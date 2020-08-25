Аксенов: программа кешбэка за туры по РФ увеличит загрузку гостиниц и санаториев в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Программа возврата части стоимости туров по России позволит увеличить загрузку средств размещения в Крыму в осенне-зимний период и продлить таким образом работу отрасли, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартовала 21 августа и продлится неделю, до 28 августа включительно. На эти цели правительством РФ было выделено 15 млрд рублей. Предполагается, что принять участие в программе смогут порядка 3 млн человек. В Крыму в ней принимают участие 71 отель и 67 туристических компаний.

"Для Крыма это особенно актуально и важно, поскольку, благодаря условиям программы, отдых в санаториях становится более доступным именно в осеннее и зимнее время года - период для оздоровления и лечения. Кроме того, проект несет важную социально-экономическую составляющую для региона, позволяя увеличить загрузку гостиниц и санаториев в осенне-зимний сезон и продлить, таким образом, работу туристской отрасли Крыма", - написал Аксенов.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн человек, в августе власти Крыма рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают провести в этом году первый круглогодичный сезон.