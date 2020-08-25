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Пандемия COVID-19

Школьные линейки пройдут в большинстве регионов. Главное о коронавирусе за 25 августа

© Юрий Смитюк/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 966 189 случаев заражения, из них новых — 4696. За сутки умерли 120 человек, за весь период — 16 568.
  • Минпросвещения не будет переносить начало учебного года. Школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 регионах России.
  • Учителям в школах будет предложено вакцинироваться от гриппа, а при наработке вакцины — от нового коронавируса. Кроме того, две недели медработники будут находиться в учебных заведениях для того, чтобы помочь персоналу работать с детьми в новых условиях.
  • Некоторые категории российских граждан смогут посещать Кипр с 28 августа, но только при условии дальнейшей самоизоляции на 14 дней.
  • В Петербурге появился арт-объект, посвященный победе над коронавирусом. 

Москва

  • Всего зафиксировано 258 430 случаев заражения, из них новых — 681.

Мир

  • Всего зафиксировано более 23,7 млн случаев заражения, умерли более 814 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Индии начинается вторая фаза испытаний оксфордской вакцины от COVID-19. 
  • На Украине планируют продлить карантин до ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
  • Cеть KFC на период пандемии приостановила рекламу под девизом "Пальчики оближешь", слоган пообещали вернуть "в подходящее время".
Теги
Пандемия COVID-19
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