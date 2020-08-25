Учителей в КБР не будут тестировать на коронавирус перед началом учебного года

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Обязательное тестирование на коронавирус не предусмотрено в Кабардино-Балкарии (КБР) для учителей школ перед началом учебного года, сообщил во вторник журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

"Мы не видим необходимости тестировать всех учителей. Ранее по поручению главы республики мы протестировали всех преподавателей и общественных наблюдателей, которые принимали ЕГЭ (порядка 3 тыс. человек), из них 45 дали положительную реакцию. В каждом учреждении будет утренний фильтр, который в первую очередь будет применяться к учителям и на который мы возлагаем большие надежды. При наличии любых респираторных заболеваний преподаватель будет отстранен, сейчас самая большая опасность - это занос инфекции в образовательные учреждения и после этого в семьи", - сказал Пагов в ходе пресс-конференции.

Детям маски носить в школах не нужно, учителям же стоит это делать, отметил он. "В процессе урока, если нет необходимости, учителю тоже не надо носить маску, но если идет общение между учителями или же в учительской, я считаю, что маску стоит носить. Дети болеют бессимптомно и переносят в основном легко, заболеют учителя", - предостерег Пагов.

Он также пояснил, что в школах будет введено ступенчатое расписание, чтобы не допустить большого скопления людей в коридорах во время перемен. Еще одной проблемой стало обеспечение детей горячим питанием.

"Надо совместить ситуацию с ковидом и обеспечить полноценным питанием учащихся 1-4 классов и старшеклассников которых обязаны кормить, как сделать так, чтобы они одномоментно не оказались в пищеблоке? Надо все по времени разделить, по территории. Есть рекомендации Роспотребнадзора для дошкольных учреждений, школ, вузов, есть свои особенности, аспекты, и перед органами республиканской власти стоит задача начать образовательный процесс с соблюдением всех рекомендаций и сделать так, чтобы вспышек в этих заведениях не было", - резюмировал он.

2020-2021 учебный год в Кабардино-Балкарии планируется начать с 1 сентября в очном режиме. В 389 образовательных организациях КБР, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, будут обучаться, по предварительным данным местных властей, около 210 тыс. человек.