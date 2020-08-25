Компания Novavax планирует произвести 1 млрд доз вакцины от коронавируса в Чехии

ПРАГА, 25 августа. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Novavax, специализирующаяся на производстве препаратов-антивиротиков, планирует выпустить 1 млрд доз разрабатываемой вакцины от коронавируса в Чехии. Об этом сообщил во вторник журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Компания Novavax в общей сложности намерена произвести два млрд доз [разрабатываемой] вакцины против коронавируса, 1 млрд из которых планируется выпустить в Чехии, - отметил он. - Участвовать в [клинических] испытаниях смогут примерно 300 наших сограждан. Они [вскоре] будут отобраны из числа добровольцев".

Один млрд доз американской вакцины, по словам Бабиша, будет произведен на фармацевтическом предприятии Praha Vaccines , расположенном в районе города Костелец-над-Черними-Леси в нескольких километрах восточнее Праги. Клиническая фаза испытаний препарата должна начаться в октябре.

После успешного завершения клинических испытаний чешские власти намерены, по словам премьера, заключить с американской компанией контракт на поставку вакцины для нужд национального здравоохранения. В разработке препарата задействованы мощности Novavax в Чехии, США и Швеции.

Чехия ранее присоединилось к инициативе Еврокомиссии (ЕК) по централизованной покупке вакцины от коронавируса для всех государств-членов Евросоюза. ЕК ведет переговоры об этом с фармацевтическими компаниями AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac и Moderna. Жители стран сообщества, как предполагается, будут вакцинироваться бесплатно.