Ульяновский губернатор предложил платить учителям по 100 тыс. руб. за каждого стобалльника

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области выделит средства на дополнительные премии педагогам, подготовившим стобалльников по ЕГЭ. Каждый учитель получит премию в размере 100 тыс. рублей за одного обладателя наивысшего балла, заявил во вторник губернатор Сергей Морозов на пленарном заседании регионального образовательного форума.

"В моем понимании педагог, подготовивший 100-балльника, будет получать 100 тыс. рублей в качестве премии. Если он подготовил двух стобалльников, то, естественно, все это удваивается. Мне кажется, это справедливо", - сказал он.

Морозов добавил, что необходимо подготовить соответствующее распоряжение губернатора. "Педагоги, подготовившие этих ребят, безусловно, должны быть отмечены нашими наградами и денежными поощрениями. Надеюсь, и Екатерина Владимировна (первый заместитель председателя правительства региона Екатерина Уба), и Наталья Владимировна (министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова) меня услышали и при формировании бюджета на 2021 и последующий года учтут это пожелание", - уточнил он.

По словам главы региона, число стобалльников в регионе выросло с 39 в прошлом году до 46 - в этом. "А четыре выпускника 2020 года на 100 баллов сдали сразу два экзамена", - сказал он.

Морозов добавил, что в регионе также за год в два с лишним раза выросло количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. "В этом году их стало уже 14, в прошлом году было шесть", - отметил губернатор.