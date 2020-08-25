Синод РПЦ назначил исполняющего обязанности председателя Высшего общецерковного суда

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил исполняющим обязанности председателя Высшего общецерковного суда митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина).

"В соответствии с положением о церковном суде <…> до избрания председателя Высшего общецерковного суда Архиерейским собором назначить временно исполняющим эту должность Преосвященного митрополита Курского и Рыльского Германа", - говорится в журналах заседания Синода, опубликованных во вторник на сайте церкви.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) умер от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 8 августа 2020 года. Он возглавлял Высший церковный суд с момента его учреждения в 2008 году.

Согласно постановлениям Синода, в связи с тем, что члены Высшего общецерковного суда с Украины и из Белоруссии не могут присутствовать на его заседаниях по причине противоэпидемических ограничений, временно исполняющими обязанности членов суда назначены митрополит Томский и Асиновский Ростислав (Девятов) и архиепископ Каширский Феогност (Гузиков).