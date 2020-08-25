В Госдуме сообщили, что норму об увеличении доли оклада бюджетников до 70% примут осенью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ и профсоюзы поддерживают увеличение до 70% базовой части (оклада) в зарплате работников бюджетной сферы, соответствующая норма будет принята осенью. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Соотношение [оклада и стимулирующей части] 70 на 30. Это поддерживают и профсоюзы, и правительство. Как это формально будет зафиксировано - непосредственно в законе или в подзаконных актах - мы договоримся в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению", - сказал Исаев.

"Закон должен быть принят этой осенью для того, чтобы он был учтен уже при подготовке бюджетов как федерального, так и региональных", - добавил парламентарий.

В начале августа "Единая Россия" предложила реформировать систему оплаты труда бюджетников, повысив долю оклада до 70%. По оценкам единороссов, сейчас соотношение базовой и стимулирующей частей составляет в среднем 30% на 70%.