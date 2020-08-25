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Будущие педагоги Ульяновской области получат навыки дистанционной работы со студентами

В связи с этим Ульяновский педагогический университет внесет коррективы в образовательную программу подготовки

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова добавит в образовательную программу занятия по организации дистанционной работы со студентами. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на пленарном заседании регионального образовательного форума.

"По нашей просьбе Ульяновский педагогический университет внесет коррективы в образовательную программу подготовки будущих учителей. Абсолютно все выпускники должны будут обладать компетенциями дистанционной работы с обучающимися", - сказал он.

Морозов добавил, что с ректором вуза этот вопрос уже обсуждался. "Это будет, может быть, необычный для других высших учебных заведений, но решительный шаг", - уточнил он.

По словам главы региона, также с 2020-2021 учебного года в вузе будет введен специальный практикум по работе с информационными системами. "Например, [система] "Сетевой город. Образование", - сказал Морозов.

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