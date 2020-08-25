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Синод РПЦ ввел канонические наказания за разглашение конфиденциальных сведений о церкви

Оно влечет за собой для клирика запрещение в служении на срок до года, для монашествующего - отлучение от причащения на срок до года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил канонические наказания для священнослужителей и монашествующих за разглашение канонических или церковно-административных сведений без благословления архиерея. Об этом говорится в журналах заседания Синода, опубликованных во вторник на сайте церкви.

"Разглашение без благословения Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим <…> третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений <…> влечет за собой для клирика: запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет); для монашествующего: отлучение от причащения <…> на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет)", - говорится в журналах заседания Синода.

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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РоссияКирилл (патриарх)
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