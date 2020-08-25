В Калининградской области 1 сентября линейки пройдут только для первых и выпускных классов

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Больше 100 тыс. школьников начнут новый учебный год в Калининградской области 1 сентября. Общее число учеников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3,5 тыс. человек, самый большой прирост среди первоклассников - 2,5 тыс. учеников. Об этом сообщила журналистам министр образования области Светлана Трусенева.

"Традиционно у нас количество школьников возрастает. На 3,5 тыс. детей больше приходит в наши школы и уже у нас их 115 тыс. обучающихся в школах. Самый большой приток мы наблюдаем по первоклассникам - на 2,5 тыс. детей больше придет в школы Калининградской области", - сообщила региональный министр.

Учебный год, по ее словам, начнется 1 сентября в очном режиме. При этом торжественные линейки, посвященные Дню знаний состоятся только для учащихся первых и выпускных классов.

Со 2 сентября для всех младшеклассников будет организовано бесплатное горячее питание. Это будет либо завтрак из трех блюд - салат, горячее и напиток в первую смену, либо обед во вторую смену - к нему помимо этих блюд добавится суп. Те дети, которые в силу особенностей здоровья, будут обучаться на дому, будут обеспечены бесплатными сухими пайками. Для начальных классов стоимость продуктового набора составит 69,45, для учащихся 5 - 11 классов, это дети с ограничениями по здоровью и из малообеспеченных семей, - 74,83 руб. Впервые с 2020 года для детей с ограничениями по здоровью будет обеспечено двухразовое питание (завтрак и обед, либо обед и полдник), рассказала Трусенева.

Всего, по данным областных властей, бесплатным питанием в регионе будет обеспечено более 70 тыс. детей с первый по четвертый класс, детей с ограничениями по здоровью, детей из малообесепеченных семей с пятого по одиннадцатый класс.

На урок без масок

Касаясь организации учебного процесса калининградский министр сообщила, что занятия в школах будут проходить в обычном режиме, с обычной рассадкой учеников в классах. Ношение масок для них, как и для педагогов обязательным не будет. При этом на входе в учебное заведение будет организован санитарный контроль, дети и учителя с повышенной температурой в учреждения допускаться не будут. Родители смогут попасть в учебное заведение только после прохождения контроля температуры и для них ношение маски будет обязательным.

Расписание звонков между уроками будет сдвинуто таким образом, чтобы максимально разделить учеников во время перемен. До 99% занятий будут проходить в одном кабинете - педагоги будут приходить в классы, за исключением специальных дисциплин - физкультура, технологии, химия, физика, где нужны лабораторные занятия.

Школы обеспечены всем необходимым для контроля состояния здоровья учеников, проведения дезинфекции и уборки помещений, отметила Трусенева. При необходимости образовательные учреждения готовы перейти на дистанционное обучение, но пока речи об этом не идет. Все школы готовы к учебному процессу в очном формате и откроют двери для своих учеников 1 сентября, заключила областной министр.