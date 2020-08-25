"Аэрофлот" с 27 августа возобновляет рейсы из Еревана в Москву для транзитных пассажиров

ЕРЕВАН, 25 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 августа будет выполнять полеты два раза в неделю из ереванского аэропорта Звартноц в московский аэропорт Шереметьево для пассажиров, летящих транзитными рейсами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Звартноца.

"С 27 августа этого года "Аэрофлот" начнет выполнять полеты два раза в неделю - каждый четверг и субботу. Авиабилеты из ереванского аэропорта Звартноц в московский аэропорт Шереметьево могут приобрести только те граждане, которые будут продолжать полет из аэропорта Москвы в качестве транзитного аэропорта в Лос-Анджелес, Шанхай и европейские страны", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба ереванского аэропорта также уточнила, что для транзита через Шереметьево пассажиры должны иметь справку о проведении ПЦР-теста на наличие коронавируса на русском или английском языках. "Тест должен быть пройден не ранее 72 часов назад. Пассажиры также должны ознакомиться со всеми правилами отбытия и иметь при себе все необходимые документы", - говорится в сообщении пресс-службы Звартноца.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В мае правительство РФ выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.