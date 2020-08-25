Комитет Думы запросит у правоохранительных органов информацию по происшествию с Навальным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ближайшее время запросит в правоохранительных органах дополнительную информацию по ситуации с Алексеем Навальным. Поручение проанализировать произошедшее комитету дал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства, чтобы создать угрозу для жизни и здоровья российского гражданина и вызвать напряжение внутри нашей страны. Мы запросим у правоохранительных органов и специальных служб всю необходимую информацию, проанализируем уже имеющиеся и поступающие данные", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.

По словам депутата, в разгар прошлогодней предвыборной кампании зарубежные СМИ также широко освещали вопрос "о якобы имевшем место отравлении Навального, который был госпитализирован с сильной аллергической реакцией". "Мы насчитали с июля по конец августа прошлого года свыше 900 публикаций с упоминанием о болезни Навального и версии об отравлении в англоязычных изданиях. Французские СМИ посвятили этому около 170 публикаций, немецкие - 35. Иностранные СМИ, работающие на русском языке ("Медуза", Би-би-си, "Радио Свобода", "Настоящее время", "Немецкая волна"), писали и говорили об этом свыше 250 раз", - рассказал Пискарев.

По его мнению, сейчас в западных СМИ наблюдается аналогичная кампания, вызванная, как считает глава комитета, не обеспокоенностью состоянием Навального, а "желанием поспекулировать на теме отравления и использовать это как повод для нагнетания в нашей стране протестной повестки".

"Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза Навального, не может не вызывать сожаления, в то время как произошедшее с Навальным действительно нуждается в тщательном изучении и объективном анализе", - заключил Пискарев.

Как заявил ранее в тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин, происшествие с блогером могли спровоцировать отдельные европейские государства с целью создания напряжения внутри России и лишения ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

О произошедшем

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.