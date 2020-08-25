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Пандемия COVID-19
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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса Центра им. Гамалеи в форме порошка

Этот порошок понадобится для приготовления раствора для внутримышечного введения
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата - порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

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"Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио", разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Вакцина зарегистрирована "на условиях", в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации №441", - говорится в сообщении.

Регистрация была проведена по результатам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Клинические исследования прошли в июне-августе в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение Минздрава России на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Оно пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.

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