В Удмуртии разрешили проводить межрегиональные и всероссийские соревнования

ИЖЕВСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии разрешили проведение на территории республики межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, но без присутствия зрителей и с соблюдением необходимых мер по профилактике коронавируса. Соответствующие изменения в распоряжение внес глава региона Александр Бречалов.

"Разрешить с 25 августа 2020 года проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. <...> При условии соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции", - сказано в распоряжении.

В документе отмечается, что в соревнованиях не допускается участие детей (до 18 лет), а также спортсменов, достигших 65-летнего возраста.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Удмуртии за все время выявлено 3 013 случаев заражения коронавирусом, 2 497 человек выздоровели, еще 42 умерли. Республика находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены индивидуальные и групповые занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта с соблюдением социальной дистанции, с ограничениями открыты фитнес-центры. Рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах, открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Свою деятельность осуществляют магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.