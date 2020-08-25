В Северной Осетии горячим питанием к 1 сентября обеспечат всех школьников 1-4 классов

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат горячим питанием всех учащихся 1-4 классов к началу нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам традиционного республиканского августовского совещания работников образования.

"Что касается горячего бесплатного питания в школах, республика полностью готова обеспечить им обучающихся 1-4-х классов. Всего таких школьников в Северной Осетии около 40 тысяч. Муниципалитетами и министерством образования был проведен мониторинг пищеблоков образовательных организаций", - говорится в сообщении.

В ряде школ осуществлен необходимый ремонт и приобретено недостающее оборудование. Меню разработано совместно с министерством образования и науки республики и Роспотребнадзором.

В 2020 году на организацию горячего питания предоставлена субсидия в размере более 161 млн рублей при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов в размере более 12 млн рублей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию поручил обеспечить школы, где есть техническая готовность, горячим питанием с 1 сентября 2020 года.