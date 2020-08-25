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Пандемия COVID-19

В Карелии родителям первоклассников разрешат прийти на школьные линейки только в масках

В регионе линейки 1 сентября пройдут только для первых, девятых и одиннадцатых классов

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 августа. /ТАСС/. Родителям первоклассников в Карелии разрешат присутствовать на школьных линейках в День знаний, но для них будет действовать обязательный масочный режим. Об этом во вторник в ходе прямой линии во "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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"Принято решение, что родители первоклассников тоже будут допущены на линейки. Мы рекомендовали нашим школам провести линейки на улице. Родители должны быть в масках, дети - нет", - сказал он.

Всего в Карелии в этом году в первый класс пойдут 7,7 тыс. детей. В связи с пандемией коронавируса линейки в школах республики проведут только для первых, девятых и одиннадцатых классов. В целом же образовательный процесс 1 сентября в регионе начнется в обычном очном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По словам министра образования Карелии Романа Голубева, во время занятий в классах маски для школьников и учителей будут необязательны при соблюдении социальной дистанции. Носить средство индивидуальной защиты необходимо только при посещении мест, где пересекают ученики разных классов, например, в библиотеке. Потоки детей планируется развести за счет гибкого расписания звонков и времени начала учебного дня.

Как отметил Парфенчиков, руководству школ также необходимо будет внимательно следить за эпидобстановкой в классах, причем не только в отношении коронавируса. В случае же, если в коллективе будет выявлена новая инфекция, не исключается возможность временной изоляции, вплоть до закрытия всей школы на карантин. В период пандемии родителям, чьи дети имеют сложные хронические заболевания, также предложат подумать о формате индивидуального обучения.

"На индивидуальный образовательный процесс при наличии у ребенка хронических заболеваний в условиях пандемии, конечно, родители имеют право перевести ребенка. Бывает, что у ребенка порок сердца или сильная астма, поэтому в данном случае я бы даже рекомендовал родителям переходить на индивидуальный план обучения", - добавил глава Карелии.

Власти также обсуждают возможность обязательного карантина для детей и педагогов, вернувшихся перед 1 сентября в республику после отдыха в других регионах. Для школьников период изоляции может продлится в течение пяти-семи дней, но окончательное решение в отношении детей будет принято в ближайшие дни, пояснил Парфенчиков. "Я считаю, что для педагогов, приехавших с моря на поезде, на самолете, идти сразу работать в класс было бы несколько безответственно. Я прошу [министра образования Карелии] Романа Геннадьевича [Голубева] эту работу в ближайшие два дня провести: по детям еще подумать, а педагоги, конечно, должны садиться на изоляцию и не должны подвергать риску учеников", - отметил глава Карелии.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия COVID-19
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