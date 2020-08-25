В Карелии родителям первоклассников разрешат прийти на школьные линейки только в масках

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 августа. /ТАСС/. Родителям первоклассников в Карелии разрешат присутствовать на школьных линейках в День знаний, но для них будет действовать обязательный масочный режим. Об этом во вторник в ходе прямой линии во "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Принято решение, что родители первоклассников тоже будут допущены на линейки. Мы рекомендовали нашим школам провести линейки на улице. Родители должны быть в масках, дети - нет", - сказал он.

Всего в Карелии в этом году в первый класс пойдут 7,7 тыс. детей. В связи с пандемией коронавируса линейки в школах республики проведут только для первых, девятых и одиннадцатых классов. В целом же образовательный процесс 1 сентября в регионе начнется в обычном очном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По словам министра образования Карелии Романа Голубева, во время занятий в классах маски для школьников и учителей будут необязательны при соблюдении социальной дистанции. Носить средство индивидуальной защиты необходимо только при посещении мест, где пересекают ученики разных классов, например, в библиотеке. Потоки детей планируется развести за счет гибкого расписания звонков и времени начала учебного дня.

Как отметил Парфенчиков, руководству школ также необходимо будет внимательно следить за эпидобстановкой в классах, причем не только в отношении коронавируса. В случае же, если в коллективе будет выявлена новая инфекция, не исключается возможность временной изоляции, вплоть до закрытия всей школы на карантин. В период пандемии родителям, чьи дети имеют сложные хронические заболевания, также предложат подумать о формате индивидуального обучения.

"На индивидуальный образовательный процесс при наличии у ребенка хронических заболеваний в условиях пандемии, конечно, родители имеют право перевести ребенка. Бывает, что у ребенка порок сердца или сильная астма, поэтому в данном случае я бы даже рекомендовал родителям переходить на индивидуальный план обучения", - добавил глава Карелии.

Власти также обсуждают возможность обязательного карантина для детей и педагогов, вернувшихся перед 1 сентября в республику после отдыха в других регионах. Для школьников период изоляции может продлится в течение пяти-семи дней, но окончательное решение в отношении детей будет принято в ближайшие дни, пояснил Парфенчиков. "Я считаю, что для педагогов, приехавших с моря на поезде, на самолете, идти сразу работать в класс было бы несколько безответственно. Я прошу [министра образования Карелии] Романа Геннадьевича [Голубева] эту работу в ближайшие два дня провести: по детям еще подумать, а педагоги, конечно, должны садиться на изоляцию и не должны подвергать риску учеников", - отметил глава Карелии.