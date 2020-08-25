Ульяновский губернатор предложил учредить звание "Народный учитель Ульяновской области"

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Звание "Народный учитель Ульяновской области", которое будет присваиваться лучшим педагогам, планируется учредить в регионе. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на пленарном заседании регионального образовательного форума.

"Предлагается учредить почетное звание с очень серьезными мерами поддержки - "Народный учитель Ульяновской области", - сказал он.

Морозов уточнил, что это звание будет присуждаться педагогам в знак признательности за особый вклад в развитие Ульяновской области и региональной системы образования.

Губернатор также предложил создать в регионе большой педагогический совет по аналогии с федеральной инициативой. "Вы знаете о том, что Министерство просвещения РФ готовится собрать большой педагогический совет, в состав которого войдут по одному представителю от каждого региона. <…> Есть предложение по примеру наших коллег переформатировать сегодняшнюю работу с педагогическим составом и таким же образом поступить: создать большой педагогический совет Ульяновской области, чтобы от каждого муниципалитета там были представители", - пояснил он.

Глава региона добавил, что в Ульяновской области есть наработанная педагогическая практика. "У нас есть педагогическая палата, у нас есть замечательное движение "За советскую школу", благодаря которому мы имеем возможность использовать лучший [советский] опыт, переформатировав его, а где-то даже просто возвращая его", - отметил Морозов.