Платформа "Учи.ру" создаст цифровую образовательную среду для ульяновских школ

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Проект по созданию цифровой образовательной среды организует в этом году в школах Ульяновской области онлайн-платформа "Учи.ру". Об этом во вторник сообщил ТАСС в кулуарах регионального образовательного форума генеральный директор "Учи.ру" Илья Паршин.

"Сегодня на форуме мы подписали дорожную карту по цифровой школе "Учи.ру". Это проект, который позволяет любой школе внедрять инновационные цифровые методы в обучении на базе текущей инфраструктуры, которая уже в образовательных учреждениях есть. Ученики с 1 по 11 класс могут заниматься в удобной интерактивной форме в классном формате, учителя следят за статистикой в режиме реального времени, затем она поступает в администрацию школ или на региональный уровень", - сказал собеседник агентства.

Паршин пояснил, что реализация проекта в регионе начнется уже на следующей неделе. "Сначала мы отберем порядка 100 школ. После этого проведем базовые вебинары и обучающие занятия для учителей и директоров, чтобы ознакомить их с методикой. Сопровождение в течение года также, безусловно, будет реализовано. Потом мы сделаем стартовый срез знаний у учеников, которые участвуют в этом проекте", - отметил он.

Он отметил, что подобные замеры платформа уже проводила для других регионов совместно с министерствами образования. "Например, в Кемеровской области и Чечне мы запускали проекты-исследования по смешанному обучению и его влиянию на образовательные результаты. В Кемеровской области был подтверждено улучшение среднего балла ОГЭ в 70% школ-участниц проекта, а в Чечне эксперимент показал увеличение прироста знаний у учеников начальных классов в 2 раза", - добавил Паршин.

По его словам, сегодня проект "Цифровая школа" "Учи.ру" уже успешно реализован в 16 регионах. "В проекте задействовано более 700 школ по России и 35 тыс. учеников. В Ульяновской области мы берем сразу высокую планку - 100 школ", - рассказал собеседник агентства.

"Учи.ру" - крупнейшая отечественная образовательная онлайн-платформа, где 8 млн учеников из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме по индивидуальной траектории, учатся программированию и целеполаганию, развивают гибкие компетенции, готовятся к всероссийским проверочным работам и основным государственным экзаменам, а также участвуют в российских и международных олимпиадах. В Ульяновской области "Учи.ру" используют 59 тыс. школьников и 2 тыс. педагогов.