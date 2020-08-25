Женщина впервые вошла в состав Высшего церковного совета РПЦ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) включил руководителя Правового управления Московской Патриархии игумению Ксению (Чернегу) в состав Высшего церковного совета (ВЦС). Это первый случай, когда в состав совета включена женщина, сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Постановили: включить в состав Высшего церковного совета игумению Ксению (Чернегу), руководителя Правового управления Московской Патриархии", - говорится в журналах заседания Синода, опубликованных во вторник на сайте церкви.

По словам Кипшидзе, игумения Ксения уже неоднократно участвовала в работе ВЦС как эксперт. "Действительно, до этого женщины не входили в состав Высшего церковного совета в качестве постоянных членов. При этом для обсуждения каких-то отдельных вопросов на Высший церковный совет приглашаются необходимые специалисты совершенно безотносительно их половой принадлежности, то есть Высший церковный совет по своей природе не является структурой, которая когда-либо была закрыта для содержательного вклада специалистов, какой бы половой принадлежности они ни были. Матушка Ксения многократно участвовала в деятельности Высшего церковного совета, не будучи постоянным членом этой церковной структуры управления", - сказал он.

Игумения Ксения также подтвердила ТАСС информацию о своем назначении, и о том, что является первой женщиной в составе ВЦС.

По мнению Кипшидзе, церковь не живет в логике современных корпораций, ставящих во главу угла гендерное представительство в органах своего управления. "У церкви совершенно другая логика, и самое главное, что основой этой логики является то, что нет во Христе ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, и ни женского. Поэтому вопрос конкуренции мужчин и женщин внутри церковной природы, в которой все едино, на мой взгляд, не является актуальным и острым, как это происходит за пределами церкви", - заключил Кипшидзе.

Об игумении Ксении

Игумения Ксения (в миру - Оксана Чернега) родилась в 1971 году в Москве, в 1993 году окончила Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности "Правоведение", а в 1998 году - аспирантуру МГЮА, защитив кандидатскую диссертацию на тему "Правовая модель благотворительности и благотворительных организаций: гражданско-правовой и социологический аспекты". В 2004-2010 годах она была юрисконсультом Московской патриархии, а с 2010 года руководит ее Правовым управлением. 26 августа 2009 года она была пострижена в иночество с именем Ксения в честь святой благоверной княгини Ксении Тверской.

Решением Священного синода от 16 июля 2013 года она была назначена игуменией Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве. 23 декабря 2013 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл постриг ее в монашество с именем Ксения в честь святой блаженной Ксении Петербургской. 30 марта 2014 патриарх возвел ее в сан игумении.

ВЦС является исполнительным органом РПЦ, действующим при патриархе Московском и всея Руси. Патриарх Кирилл выступил с инициативой о его создании в 2011 году. В компетенцию ВЦС, согласно положению о нем, входят координация деятельности синодальных и иных общецерковных учреждений, обсуждение текущих вопросов церковной жизни, принятие мер к исполнению определений Поместных и Архиерейских соборов и т.д.