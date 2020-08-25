Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви освободил протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сохранив за ним пост почетного председателя. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте Московского патриархата.

"Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии. Назначить протоиерея Димитрия Смирнова почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства", - говорится в решении.

Синод назначил председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Феодора Лукьянова, клирика Москвы.

Смирнов возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года.