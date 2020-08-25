Синод РПЦ учредил комиссию по развитию православного паломничества

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) учредил комиссию по развитию православного паломничества, говорится в журналах заседания Синода, опубликованных во вторник на сайте церкви.

"Учредить комиссию Русской православной церкви по развитию православного паломничества. Утвердить положение о комиссии, а также положение о ведении единого реестра паломнических служб (центров) Русской православной церкви", - написано в журналах Синода.

Председателем комиссии был назначен викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Сергиево-Посадский Фома (Мосолов). Ему поручено "представить к следующему заседанию Священного синода предложения по персональному составу комиссии", - говорится на сайте РПЦ. 22 апреля 2020 года он был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове и с июля 2019 года является председателем комиссии по координации выставочной деятельности РПЦ.

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством патриарха Кирилла.