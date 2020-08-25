Центр информационной безопасности детей заработает в Ульяновской области осенью

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти с сентября запустят работу Центра информационной безопасности детей, который будет выявлять опасный для школьников контент в интернете. Об этом во вторник заявил губернатор Сергей Морозов на пленарном заседании регионального образовательного форума.

"Мы создаем с вами центр информационной безопасности детей. План его развития уже согласован. Работу учреждение начнет уже с нового учебного года, задача стоит уже с сентября", - сказал он.

Губернатор добавил, что целью нового учреждения станет оповещение педагогов и родителей об угрозах в сети.

"В рамках этого центра создана Школа информационной безопасности. Она научит вас - педагогов, родителей - определять опасность для детей контента и принимать очень верные шаги", - пояснил Морозов.

По информации министерства просвещения и воспитания региона, в Ульяновске планируется обучить по одному педагогу от каждой школы и каждой профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования. "Это будут своеобразные посланники в образовательных учреждениях, которые далее начнут обучать классных руководителей и проводить родительские собрания по темам информационной безопасности. Занятия Школы информационной безопасности будут проводиться на постоянной основе два раза в месяц", - уточнили в пресс-службе министерства.

К работе предполагается подключить членов антитеррористической комиссии, правоохранительных органов, сотрудников вузов, ульяновской библиотеки им. С. Т. Аксакова. Для обучения педагогов, которые преподают на территории муниципальных образований, в районы будут выезжать специалисты. Планируется организовать совместные выезды лаборатории безопасности, областной психологической службы и школы информационной безопасности. В занятиях также будут принимать участие классные руководители.