В Крыму нашли пропавшую школьницу из Башкирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Школьница из Башкирии, пропавшая в Крыму 21 августа, найдена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

"Школьница из Башкирии, которую на протяжении нескольких дней искали сотрудники СК, МВД и волонтеры, найдена на территории полуострова. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Предварительно, в период ее отсутствия преступлений в отношении нее совершено не было", - сказала она.

Сообщалось, что днем 21 августа 16-летняя девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").