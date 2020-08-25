Синод РПЦ намерен награждать священнослужителей и врачей, работающих во время пандемии

"Предложить епархиальным преосвященным представить к общецерковным наградам клириков, понесших пастырское попечение о заболевших коронавирусной инфекцией, а также врачей, потрудившихся над преодолением этой болезни", - говорится в журналах Священного синода, опубликованных на сайте РПЦ во вторник.

С апреля по август священники Русской православной церкви совершили почти 500 выездов к пациентам с коронавирусом в Москве. "Была создана специальная группа священников (18 человек) и их помощников для посещения больных с коронавирусом. Для них были приобретены специальные костюмы и средства защиты. Священники прошли инструктаж по технике безопасности. Со 2 апреля по 17 августа священники совершили 498 выездов к больным", - говорится в докладе председателя рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) на заседании Священного синода РПЦ, опубликованном на сайте Московской городской епархии.

14 августа официальный сайт Московского патриархата сообщил, что священнослужители получили возможность посещать пациентов в больницах Москвы и области, доступ в которые ранее был ограничен в связи с пандемией коронавируса.

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.