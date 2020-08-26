Бастрыкин вручил медали к 75-летию Победы двум кубанским ветеранам

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медали к 75-летию Победы Герою России, участнику Великой Отечественной войны Павлу Сюткину и Герою Советского Союза, пограничнику Виталию Бубенину, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Председатель СК России вручил участникам боевых действий памятные медали Следственного комитета Российской Федерации "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", пожелав им долгих лет жизни, неугасаемого оптимизма, подчеркнув, что их мужество, приверженность долгу и отвага служат каждому офицеру ведомства примером верного служения Отчизне", - говорится в сообщении.

Бастрыкин отметил вклад каждого героя в разное время в защиту государственных границ и интересов страны, ее граждан, а также оказываемую сегодня помощь в организации патриотического воспитания подрастающего, сообщается в пресс-релизе. "При этом глава ведомства заметил особую важность участия в этой работе таких отважных и сильных духом людей, как оба его собеседника, для сохранения будущими поколениями истинной истории нашей страны, не допуская искажений событий прошлых лет", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что Сюткин особенно отличился, будучи командиром батареи самоходных орудий при ликвидации восточно-прусской группировки немцев весной 1945 года, сражаясь на 3-м Белорусском фронте. "Тогда батарея под его командованием уничтожила девять немецких танков, 12 орудий, восемь шестиствольных минометов, 10 бронетранспортеров, разбила 10 дзотов и уничтожила до 500 гитлеровцев. В 2008 году за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, полковнику в отставке Павлу Павловичу Сюткину присвоено звание Героя Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Бубенин - офицер-пограничник, участник боевых действий, защитник дальневосточных границ, первый командир легендарной группы "Альфа", уточняется в сообщении. "2 марта 1969 года при отражении вооруженного нападения нарушителей границы с группой пограничников пришел на помощь воинам заставы. Когда командир погиб, принял командование на себя и, будучи раненным и контуженным, продолжал руководить боем", - говорится в сообщении.