Суд Канады отказался раскрыть новые документы по задержанию финдиректора Huawei

ОТТАВА, 26 августа. /ТАСС/. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия отказал адвокатам финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которые просили раскрыть дополнительные документы, касающиеся ее задержания на канадской территории. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News .

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На раскрытии, в частности, деталей переговоров американского ФБР и канадских правоохранительных органов относительно задержания Мэн Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера юристы финдиректора настаивали в ходе закрытых слушаний, которые состоялись на прошлой неделе. Адвокаты рассчитывали найти в этих документах доказательства того, что правоохранительные органы Канады и США могли задержать Мэн Ваньчжоу с нарушениями закона об экстрадиции.

Слушания продолжатся осенью, но точных дат пока не называлось. Окончательное решение суд должен принять весной 2021 года.

В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских антииранских санкций.

В конце 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с финансовым директором Huawei. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан, которые обвиняются в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.